Beşiktaş, Kasımpaşa'ya Konuk Oldu

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa 'nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Murat Altan üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupada 3-1 kaybedilen Göztepe maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam; Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç ve Rashica'nın yerlerine Mert Günok, Paulista ve Immobile'yi sahaya sürdü.

Kalede eldivenleri Mert Günok'a emanet eden Solskjaer, savunma hattını Svesson, Paulista, Emirhan Topçu ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Gedson, Oxlade-Chamberlain ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Muçi, ortasında Rafa Silva, solunda ise Joao Mario'yu görevlendirdi. Solskjaer'in gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

FORVETLİ FORMASAYONA DÖNÜŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi ve Göztepe ile oynanan kupa maçında nokta santrfor olmadan takımını sahaya sürmüştü. Derbide planı tutan ancak kupaya veda eden siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçına ileri uçta Immobile ile çıktı.

IMMOBILE 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda kaybedilen Konyaspor maçına 11'de başlayan Immobile, Galatasaray derbisi ve kupadaki Göztepe maçına yedek kulübesinde başlamıştı. Derbide forma şansı bulamayan tecrübeli golcü, Göztepe maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

CAN KELEŞ ESKİ TAKIMINA RAKİP

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Keleş, lacivert-beyazlı forma ile ligde ilk kez ilk 11'de görev yaptı. Teknik direktör Burak Yılmaz, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon genelinde hamle oyuncusu olarak kullanırken, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Can Keleş, bu maçla birlikte eski takımına rakip oldu.