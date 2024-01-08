Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol\'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 19. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Beşiktaş 99-86 kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Murat Arıkanlı, Gündoğan Ali Balaban
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 23, Aaryn Ellenberg 24, Fatma Karataş 4, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 13, Petronyte 10, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Candan Dikmen, Goncagül Kavak, Joyner Holmes 10
Beşiktaş: Dana Evans 30, Ceyda Conker, Elif Bayram 16, Tıjama Krıvavecic 7, Jovana Nogic 24, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Melek Uzunoğlu, Yueru Li 14
1. Periyot: 17-26 (Beşiktaş lehine)
Devre: 42-44 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 62-64 (Beşiktaş lehine) - KAYSERİ
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