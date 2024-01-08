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Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş arasında oynanan maçı Beşiktaş 99-86 kazandı. Maç, Kadir Has Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol\'u mağlup etti
08.01.2024 - 20:02,
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 19. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Beşiktaş 99-86 kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Murat Arıkanlı, Gündoğan Ali Balaban

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 23, Aaryn Ellenberg 24, Fatma Karataş 4, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 13, Petronyte 10, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Candan Dikmen, Goncagül Kavak, Joyner Holmes 10

Beşiktaş: Dana Evans 30, Ceyda Conker, Elif Bayram 16, Tıjama Krıvavecic 7, Jovana Nogic 24, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Melek Uzunoğlu, Yueru Li 14

1. Periyot: 17-26 (Beşiktaş lehine)

Devre: 42-44 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 62-64 (Beşiktaş lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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