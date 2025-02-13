Beşiktaş Mersinspor ile Zorlu Maçta Karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Mersinspor ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Beşiktaş Mersinspor ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Dusan Alimpijevic, Mersinspor maçının sert geçeceğini vurguladı ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

13.02.2025 19:48
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Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Mersinspor ile finale kalma mücadelesi verecek Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın sert ve zor geçeceğini söyledi.

Dusan Alimpijevic, saat 18.00'de başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sırp başantrenör, ligin ilk yarısında Mersinspor ile oynadıkları maçta zorlandıklarını belirterek, "İlk yarıda oynadığımız maçta rakibimizi kıl payı mağlup ettik. Yarın daha farklı bir maç olacak. İlk maçta gayet iyilerdi. Sert ve zor bir maç olacak. Francisco Cruz, David Efianayi ile Justin Cobbs takıma büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'de adım adım ilerlemek istediklerini dile getiren Alimpijevic, "Şu anda kupayı kazanmakla ilgili konuşamayız. Bizim dışımızda 3 takım var. Anadolu Efes maçında kupayı kazanmayı düşünmedik. Mersinspor maçında da düşünmeyeceğiz. Sadece önümüzdeki rakibimizi geçmeyi düşünüyoruz. Dörtlü Final'deki diğer rakiplerimiz için düşünecek fazla zamanımız yok. Mersinspor için az bir zamanımız var. Şu anda bütün konsantrasyonumuz ve enerjimiz Mersinspor maçına yönelik." değerlendirmesinde bulundu.

Mersinspor maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor maçının hazırlıklarına başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde 11 Nisan Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Mersinspor ile Zorlu Maçta Karşılaşacak - Son Dakika

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