Beşiktaş, Midtjylland'ı Geçerek Turu Geçti - Son Dakika
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Beşiktaş, Midtjylland'ı Geçerek Turu Geçti

Beşiktaş, Midtjylland\'ı Geçerek Turu Geçti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanattan Cerny'nin ortasında arka direkte İlhan Fakılı'nın şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

50. dakikada sağ kanattan Cerny'nin pasında ceza sahası dışından Oh'un sert şutunda kaleci Olafsson topu iki hamlede kontrol etti.

60. dakikada Oh'un ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun'un şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Olaitan pasında ceza sahası içinde kaleci Olafsson ile karşı karşıya kalan Rashica'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1

74. dakikada İlhan Fakılı, ceza sahası içinde Kristensen tarafından düşürülünce hakem Brooks, penaltı kararı verdi.

76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Orkun Kökçü topu filelere gönderdi. 0-2

Stat: MCH Arena

Hakemler: John Brooks, Neil Davies, Nicholas Greenhalgh

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech Sorensen, Castillo (Iheanacho dk. 69), Billing (Watjen dk. 57) Bravo, Andreasen (Emefile dk. 57), Osorio (Johannesen dk. 77), Franculino (Lee dk. 57), Cho

Yedekler: Bakker, Liam Selin, Adam Gabriel, Dje Beni Junior, Ndiaye, Chilufya, Mikael Uhre

Teknik Direktör: Mike Tullberg

Beşiktaş: Nübel, Murillo (Taylan Bulut dk. 88), Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny (Rashica dk. 69), Olaitan (Amir Hadziahmetovic dk. 79), Orkun Kökçü, İlhan Fakılı (Yasin Özcan dk. 85), Hyeon-gyu Oh (Mustafa Hekimoğlu dk. 85)

Yedekler: Doğan Alemdar, Ouattara, Agbadou, Cumali Gürsel, Kartal Yılmaz, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Goller: Rashica (dk. 70), Orkun Kökçü (dk. 76 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Erlic (dk. 53) (Midtjylland)

Sarı kartlar: Bech Sorensen, Kristensen (Midtjylland), Cerny, Oh, Yasin Özcan (Beşiktaş)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Midtjylland'ı Geçerek Turu Geçti - Son Dakika

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