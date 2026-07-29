Beşiktaş, Midtjylland ile Rövanşta Avantajını Korumak İstiyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, 1-0'lık skor avantajını koruyarak turu atlayan taraf olmak istediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam ile siyah-beyazlı oyuncu Salih Özcan, MCH Arena'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Yarın oynanacak maçın öneminden bahseden 48 yaşındaki teknik adam, "Geçen hafta yaptığımız şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor. İyi bir seviyede maç çıkarttık. Değerli bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve bunları tekrar etmek istiyoruz. Çünkü elimizde şu anda küçük bir avantaj var. Bunu evimizde aldık. Şimdi deplasman maçında işimiz zor. Çünkü evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. İşler biraz karışacak. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu geçmeyi çok istiyor ama yarın umarım başarılı taraf biz oluruz." diye konuştu.

Kale önünde daha bitirici olmaları gerektiğini vurgulayan Italiano, "İlk maçı 70-75 dakika 11'e 10 oynadık. O yüzden daha farklı bir maç ortaya çıktı. Yarınki maça yeniden 11'e 11 başlayacağız. Bambaşka bir maç olacak. Rakip de 1-0 geride bitirdi. O yüzden onlar da ofansif olacaklar, daha agresif bir karakter ortaya koyacaklardır. Daha farklı bir maç olacak. Şu anda avantajımız var. Bunun için de akıllı olmamız gerekiyor. Savunmada daha dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maçta şanslarımızı kullanamadık. O soğukkanlılığa sahip değildik. Yarın aynı şekilde gol üretip, gol şansına girip gol atmak istiyoruz. Yarın umarım avantajımızı koruyup turu atlayan taraf oluruz." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano, çalıştırdığı takımlarda sık sık rotasyon yapmasıyla ilgili bir soruya, "Son yıllarda çalıştırdığım takımlarla üç farklı organizasyonda mücadele ettik. Rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Daha az süre alan oyuncuları oynatmak zorunda kalmıştım. Aynı zamanda oynamayan oyuncuları gruba daha çok dahil etmek istiyorum. Rotasyon hep yaptığım bir şey, doğru. Yarın için ise geçen hafta sahada olan çocukların büyük bölümü sahada olacak. Sabah son kararı vereceğim. Bu kararın ardından da geçen hafta iyi işler çıkaran arkadaşlarımız tekrar şans bulacaklardır." yanıtını verdi.

"Ben kafamda kaliteli ve yürekli bir Beşiktaş hayal ediyorum"

İtalyan teknik adam, daha iyi bir takım ortaya çıkarmalarının biraz zaman alacağını dile getirdi.

Yarınki mücadeleyi kafasında oynadığını anlatan Italiano, şöyle devam etti:

"Ben kafamda kaliteli ve yürekli bir Beşiktaş hayal ediyorum. Yarın zor olacak. Burada bence en önemli kelime, denge. Savunmayı iyi yapmamız gerekiyor ama evinde iyi oynayan, fiziksel bir takıma karşı oynayacağız ve onlara karşı reaksiyon göstermemiz gerekiyor. O yüzden tekrar ediyorum, yarın en önemli kelime bence denge olacaktır. Yarın gol atma şansımız olabilir ama biz çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Disiplinli oyun istiyoruz. Kimliğini gösterebilen bir Beşiktaş istiyoruz. Çünkü daha şu anda başlardayız ve sanki bir ev yapıyormuşuz gibi düşünün. Biz her gün yeni bir tuğla koyuyoruz ve bu evi inşa ediyoruz. Bu da birazcık zaman alacaktır. Ama umarım çalıştığımız şeyleri yarın sahada görebiliriz."

İlk karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini anlatan Italiano, "Bir aylık çalışmayla gerçekten bu iş kolay değil ve ben de şu anda ne zaman hazır olabileceğimizi bilmiyorum. Bu bir gerçek. Ben size gerçeği söylüyorum. Geçen hafta bence iyi bir maç çıkarttık. Kapasitemiz buydu ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün zorluklara karşı özellikle iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. İnanıyorum ki yavaş yavaş biz daha da gelişeceğiz. Özellikle fiziksel olarak gelişeceğiz. Aynı zamanda Trossard'ı transfer ettik ama daha bizim aramıza katılmadı. O da bizim aramıza katılacak. Daha sonra yeni transferler de katılacak ve bambaşka bir takım olacak. Takım ne zaman hazır olur, bilmiyorum. Özellikle kimliğin oturması ne zaman olur ben de gerçekten kestiremiyorum. Çünkü daha erken. Aramıza oyuncular katılacak ve bu da zaman alacak bir işlem." diyerek sözlerini tamamladı.

Salih Özcan: "Gol şanslarımızı değerlendirmemiz lazım"

Siyah-beyazlı oyuncu Salih Özcan, yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Midtjylland'ın kaliteli bir takım olduğunu aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Yarınki maçta da gerçekten savaş olacağını düşünüyorum. Hazır olmalıyız. Yarın bizim için çok önemli bir gün ve maçı da kazanmak için her şeyi yapacağız. Savunmada da hücumda da iyi şeyler yapmalıyız. Ortayı bulmamız lazım. İlk dakikalarda maçın kontrolünü elimize almalıyız. Çünkü biz hazırız, biliyoruz. Midtjylland gelecek ve bir gol atmak için maça öyle başlayacaklar. Ama dediğim gibi kontrolü almalıyız. Sakinleşmeliyiz ve gol şanslarımızı değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Salih Özcan, uyum sürecine ilişkin ise "Kendimi gerçekten çok rahat hissettim. Evimde gibi hissettim. Takıma da teşekkür etmeliyim. Kampta olsun, ilk antrenmanlarda olsun beni çok iyi karşıladılar ve uyum sürecinin iyi gitmesinde bunun da sebebi var. Takım gerçekten iyi durumda. Kaliteli bir takımız ve yarın inşallah maça damga vuracağız." yorumunu yaptı.

Rakibi gol yollarında durdurmaları gerektiğini vurgulayan Salih, "Açıkçası gol yememeye bakmalıyız. Savaşacağız ve son maçtaki gibi bizim şansları da değerlendirmeliyiz. Son maçta o biraz eksikti. Yarın maçı biz kontrol etmeliyiz ve ondan sonra inşallah maçı kazanırız." diye konuştu.