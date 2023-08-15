Beşiktaş, Milot Rashica için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika
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Beşiktaş, Milot Rashica için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son Güncelleme: 15.08.2023 23:19

Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Norwich City FC ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında transfer etti ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Rashica, sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek.

Transfer çalışmalarına devem eden ve geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için devreye giren Beşiktaş, oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.

KAP GELDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

KARTAL POZU VERDİ

Siyah-beyazlılar ile 4 yıl sözleşme imzalaması beklenen Milot Rashica, uçaktan Kartal pozunu verdi. Beşiktaş'ın Transfer için Norwich City'e 5 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Milot Rashica için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Milot Rashica için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika
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