Beşiktaş, Milot Rashica için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transfer çalışmalarına devem eden ve geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için devreye giren Beşiktaş, oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.

KAP GELDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

KARTAL POZU VERDİ

Siyah-beyazlılar ile 4 yıl sözleşme imzalaması beklenen Milot Rashica, uçaktan Kartal pozunu verdi. Beşiktaş'ın Transfer için Norwich City'e 5 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.