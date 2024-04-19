Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında 1-0 önde

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Terzi sakatlandı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında Emrecan Terzi'nin sakatlanmasıyla zor anlar yaşadı. Terzi, eşinin doğum yapması nedeniyle izin alarak kadroya dahil oldu ve maça ilk 11'de başladı. Ancak karşılaşmanın 42. dakikasında sakatlandı ve yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.