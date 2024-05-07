Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale yükseldi

Beşiktaş, MKE Ankaragücü\'nü 1-0 yenerek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Muçi'nin golüyle öne geçen Beşiktaş, rakibini elemeyi başardı.

07.05.2024 22:41
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal (Dk. 90+3 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Al Musrati (Dk. 46 Gedson Fernandes), Salih Uçan (Dk. 78 Cenk Tosun), Ghezzal (Dk. 63 Chamberlain), Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 46 Muleka)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin (Dk. 46 Atakan Çankaya), Mujakic, Tolga Ciğerci (Dk. 72 Pedrinho), Flips (Dk. 85 Macheda), Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Chatzigiovanis (Dk. 82 Rodrigues), Bajic (Dk. 46 Sowe)???????

Gol: Dk. 70 Muçi (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 16 Svensson, Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş), Dk. 24 Bajic, Dk. 52 Flips, Dk. 84 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, 0-0 biten ilk maçın rövanşında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş, finale yükseldi.

50. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Chatzigiovanis'in plase şutunda top kaleci Mert'te kaldı.

55. dakikada ön alanda presle topu kapan MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un şutunda, Mert Günok topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.

70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Savunmadan paslaşarak çıkma düşüncesinde olan MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, ayağı kayması sonucu pasında hedefine ulaşamadı. Hata sonucunda ceza sahası dışında topu kontrol eden Muçi'nin ceza sahasına girerken şutunda top filelere gitti: 1-0.

82. dakikada Muçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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