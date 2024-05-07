Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü\'nü 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası\'nda finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Beşiktaş'ın golüyle sonuçlandı. Beşiktaş, finalde rakibiyle karşılaşacak ve kupayı kazanmak için mücadele edecek.

07.05.2024 22:31
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş, finale yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı - Son Dakika
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