Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Beşiktaş'ın golüyle sonuçlandı. Beşiktaş, finalde rakibiyle karşılaşacak ve kupayı kazanmak için mücadele edecek.
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7.05.2024 23:46:57. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı - Son Dakika
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