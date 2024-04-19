Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Ankaragücü'nü mağlup etti ve gerginlik yaşandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın son dakikalarında ise iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Stelios Kitsiou'nun sert faulü sonrasında futbolcular birbirine girdi. Hakem, olaya müdahale ettikten sonra Kitsiou ve Tayyip Talha Sanuç'a sarı kart gösterdi.