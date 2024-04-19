Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Ernest Muçi ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

19.04.2024 22:04
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Sowe'un pasında topla buluşan Kitsiou'nun sağ çaprazda altı pas üzerinden sert vuruşu üstten auta gitti.

57. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının hemen gerisinden sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

67. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti. 2-0

Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Emrecan Terzi (Tayyip Talha Sanuç dk. 44), Gedson (Demir Ege Tıknaz dk. 90), Al Musrati, Ghezzall (Alex Chamberlain dk. 76), Muçi, Rashica (Vincent Aboubakar dk. 76), Muleka (Mustafa Hekimoğlu dk. 90)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Fahri Kerem Ay

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Kaan Güneren (Pedrinho dk. 58), Tolga Ciğerci, Morutan (Chatzigiovanis dk. 76), Efkan Bekiroğlu (Saponara dk. 76), Bassogog (Flips dk. 90+1), Sowe (Macheda dk. 90+1)

Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Arda Ünyay, Cephas, Mert Çetin

Teknik Sorumlu: Halil Cihan Ünal

Goller: Ernest Muçi (dk. 18), Jackson Muleka (dk. 67) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş) Nihad Mujakic, Kitsiou (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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