Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Beşiktaş, MKE Ankaragücü\'nü konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın MKE Ankaragücü'nü Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. İlk maçın golsüz sona ermesinin ardından yapılacak olan mücadelede galip gelen takım finale yükselecek. Beşiktaş, sakatlıkları devam eden oyuncularından yoksun çıkacak ve Daniel Amartey de cenaze törenine katıldığı için forma giyemeyecek.

06.05.2024 11:03
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da yarınki karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek.

Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de yarın oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek - Son Dakika

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