Beşiktaş Mücadeleye Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Mücadeleye Devam Edecek

11.03.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın haklarını korumak için mücadele edeceklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, " Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kimseye yedirmeyeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, futbolun marka değerine zarar vermeyelim" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kura çekimi öncesinde hakem yönetimi ve federasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, federasyondan taleplerine geri dönüş yapılmadığını ifade ederek özellikle maç sonrası koridor kamera görüntülerini istediklerini söyledi.

Serdal Adalı, federasyona yaptıkları çağrıya yanıt alamadıklarını belirterek, "Çağrımıza federasyondan geri dönüş olmadı. İlk defa olan bir şey değil. Daha önce söylediğim konularda da herhangi bir geri dönüş olmadı. Tabiri caizse ölü taklidi yapıyorlar. Bekliyoruz. VAR'daki Portekizliler bugün programa çıkacaklarmış. Bana bu işler komik geliyor. MHK başkanı çıkıp izah etsin. Zor bir şey istemedik ki. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Zor bir şey istemedik. Bana göre bu bir suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım ne söyleyecekler. Deminde dediğim gibi istediğimiz koridorların kamera görüntüsü. Maç kazanılır, kaybedilir. Maçla alakalı hiçbir şey söylemedim ama bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kimseye yedirmeyeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, futbolun marka değerine zarar vermeyelim dedik. Bu federasyona benim ve yönetim kurulum kadar yardımcı olan başka bir kulüp de yoktur camia da yoktur. Onlardan istediğimiz basit bir görüntüydü ama şu saate kadar geri dönüş olmadı" ifadelerini kullandı.

'MHK'NİN MEVCUT YAPI VE BAŞKANLA BAŞARILI OLMA İHTİMALİ YOK'

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Adalı, "MHK'nin mevcut yapı ve başkanla başarılı olma ihtimali yok. 1 senedir aynı şeyi söylüyorum. MHK başkanı çok iyi bir insan olabilir ama bu işi yapamıyor. İbrahim başkanın bu konuda ısrar etmesini hem anlıyorum hem de fazla gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisine sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu federasyona ve Türk futboluna zarar veriyor. 1,5 senedir hakem organizasyonu düzelmez mi ya. 80 milyonluk ülkede otuz hakemi bulup eğitemiyorsak yazık bize. Televizyona çıkıp elin Portekizlilerini savunmanın gereği yok" diye konuştu.

'GALATASARAY'IN DA YABANCI VAR TALEBİ VARMIŞ'

Adalı, yabancı VAR tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şu ifadelerle konuşmasını tamamladı: "Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. Keşke biz iki ay önce talep ettiğimizde onlar da destek verseydi de bu konuşmaları yapmak zorunda kalmasaydık. Kulüpler canları yanma ihtimali olduğunda bazı şeyleri gündeme getiriyorlar. MHK'den sadece biz şikayetçi değiliz. 18 kulüp gelsin gizli bir oylama yapılsın. İbrahim başkan kulüp başkanlarına gizli bir oylama yaptırsın ne demek istediğimi anlayacak. Kulüpler konuşamıyor. Oylama yapılsın, çıkacak sonucu hep beraber görelim"

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Mücadeleye Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:59:17. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Mücadeleye Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.