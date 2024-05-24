Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde kupa coşkusu - Son Dakika
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Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde kupa coşkusu

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Beşiktaş, Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez kupayı kazandı. Beşiktaş taraftarları, Nevzat Demir Tesisleri'nde şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

24.05.2024 03:29
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- Nevzat Demir Tesisleri'nde kupa coşkusu

İSTANBUL - Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı 11. kez müzesine götüren Beşiktaş'ın taraftarları Nevzat Demir Tesisleri'nde şampiyonluğu kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 3-2 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Maçın bitiş düdüğü ile beraber taraftarlar soluğu Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde aldı. Burada coşkulu bir şekilde takımlarını karşılayan taraftarlar kupa şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Kaynak: İHA

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