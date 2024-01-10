Beşiktaş, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson\'u kadrosuna kattı

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İSTANBUL,
Beşiktaş Kulübü, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.
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