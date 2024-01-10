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Beşiktaş, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Svensson'a hoş geldin diyerek üstün başarılar diledi.

Beşiktaş, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson\'u kadrosuna kattı
10.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:19
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İSTANBUL,

Beşiktaş Kulübü, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
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