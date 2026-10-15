Beşiktaş Ocak Ayında İki Yıldız Transferi İçin Harekete Geçti!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde Nicolas Raskin ve Konstantinos Mavropanos'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetim, iki oyuncunun transferini ocak ayında sonuçlandırmayı hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, transfer görüşmelerine hazırlanıyor.
Beşiktaş Ocak'ta iki yıldız transferi için düğmeye bastı!
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Nicolas Raskin ve West Ham United'ın savunmacısı Konstantinos Mavropanos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim, iki oyuncunun transferini ocak ayında sonuçlandırmayı hedefliyor. Belçikalı yıldızın transferi için Trossard devreye girecek. Ara transfer döneminde orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, iki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Nicolas Raskin ve Konstantinos Mavropanos için kulüpleriyle görüşmeye hazırlanıyor.
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