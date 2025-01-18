Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Anlaştı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer oldu. Siyah-beyazlıların, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" denildi. - İSTANBUL
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