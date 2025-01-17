Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Görüşmelere Başladı

Spor

BEŞİKTAŞ, Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Süper Lig'de yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusunda resmi acıkama geldi. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

BEŞiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.