Süper Lig'de yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusunda resmi acıkama geldi. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
BEŞiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika
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