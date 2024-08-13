Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba Anıldı

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba Anıldı

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüpleri de Seba'yı unutmadı.

13.08.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Burak Aslan, kurul başkanları ve üyeleri, Seba'nın ailesi ile siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

Okunan duaların ardından siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrine çiçek bırakıp dua etti.

Anma töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Arat, "Bugün Süleyman ağabeyin aramızdan ayrılışının 10'uncu yılı. Stat yeni yapılırken, cenazesi stattan kalkmıştı. Halkın katılımı açısından Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü ihtişamlı törenlerden birisi oldu. Süleyman ağabeyi Türkiye çok sevdi. Süleyman ağabey, Türkiye'yi çok sevdi. Vatanına, milletine çok hizmetler yaptı. Bu yaptığı hizmetler arasında en kıymetlisi de Beşiktaş'a yaptıklarıydı. Bugün evlatlarıyla buradayız. Bundan büyük onur duyuyoruz. Süleyman ağabeyin yolu, Beşiktaşlıların yoludur." diye konuştu.

Seba adına eğitim bursu verileceğinden bahseden Arat, "Bugün her yaş grubundan katılım var. Gençlerin Süleyman ağabeyi anlaması, daha da derine inmeleri için Beşiktaş Kabataş Vakfı Okullarında Süleyman Seba eğitim bursu vermeye karar verdik. Bu da sporcularımızın eğitimlerini birlikte götürmelerine fırsat verecek. Yine aynı zamanda Süleyman ağabeyin en büyük hayallerinden birisi altyapıdan oyuncularımızın oynamasıydı. Samet hocam, Feyyaz hocam ve altyapıya bakan tüm hocalarımızın sayesinde bugün 6'ya yakın oyuncumuz, A takım kadrosunda. Bu da Beşiktaşlılar için büyük bir onurdur. Onun mirasının iyi ellerde olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Gençlere de mesaj veren Arat, şunları kaydetti:

"Süleyman Seba ilkelerini iyice benimseyin, bunu sadece Beşiktaş ilkeleri olarak algılamayın. Hayat kültürü, bakışı olarak algılayın. Yine bugünkü katılım bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Beşiktaş, Süleyman ağabey buna layıktır. Süleyman ağabeyin ismini her zaman en yükseklerde yaşatacağız. Bizden sonra da gençler yaşatacak. Daha sonra Sayın Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ettik. Ezeli dostumuz ve rakibimiz Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, aynı Süleyman ağabey gibi bizim için çok değerlidir. Bu büyüklerimizin ilkelerine her zaman sahip çıkalım. Türk sporu onlara çok şey borçludur. İkisi de nur içinde yatsın."

Galatasaray ve Fenerbahçe Kulübü de Süleyman Seba'yı unutmadı.

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından Seba için bir mesaj paylaşarak, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Fenerbahçe Kulübü de Seba için yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Süleyman Seba, Galatasaray, Fenerbahçe, Hasan Arat, Beşiktaş, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Meclis, Can Atalay için toplanıyor Günü ve saati belli oldu Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:19 Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara’da çözülecek Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 14:39:23. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement