Beşiktaş Orkun Kökçü'nün abisini de alıyor

02.01.2026 16:21
Ara transfer döneminde kadrosunu en az dört takviyeyle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Scout ekibinin olumlu rapor verdiği belirtilirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Volendam'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ozan Kökçü'yü bir süredir takip ettiği belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün scout ekibinin, transfer edilmesi yönünde olumlu rapor verdiği aktarıldı.

MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ AZERBAYCAN

Ozan Kökçü'nün 20 yaşından itibaren Azerbaycan'ın U20, U21 ve A Milli Takım formalarını giydiği hatırlatıldı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Giresunspor'da da görev yaptı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Geçtiğimiz temmuz ayında bedelsiz şekilde Volendam'a transfer olan Ozan Kökçü'nün sözleşmesinin sezon sonunda biteceği kaydedildi. Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 350 bin euro olduğu belirtildi.

TRANSFERE SICAK: FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ozan Kökçü'nün bu transferin gerçekleşmesini çok istediği ve bu doğrultuda fedakârlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu'nun da transferi kısa sürede bitirmek istediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kanatlarda görev yapan Ozan Kökçü, bu sezon Volendam formasıyla 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

