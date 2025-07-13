BEŞİKTAŞ'ın transfer görüşmelerine başladığı 24 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrollerinden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Transfer görüşmesine başladığımız Orkun Kökçü, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Sağlık Kontrollerini Tamamladı - Son Dakika
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