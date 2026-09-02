Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun sözleşmesini karşılıklı feshetti
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını açıkladı. Kulüp, siyah-beyazlı formayla 45 maçta 10 gol ve 5 asist kaydeden oyuncuya teşekkür ederek başarılar diledi.
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Mario, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: İHA
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