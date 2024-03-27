Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı geçen Alex Oxlade-Chamberlain ise bireysel çalışmalara başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı düzelen Alex Oxlade-Chamberlain ise antrenmanda yer alarak bireysel olarak çalıştı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği hazırlık maçı yapacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Fenerbahçe, olaylı Trabzonspor maçının ardından ligden çekilmeyi gündeme getirerek 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek. Toplantıda, maçtaki olaylar ve ligden çekilme seçeneği gibi konular tartışılacak. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın genel kurula katılıp katılmayacağı ise merak konusu.
Cezayir ile Güney Afrika arasında oynanan hazırlık maçında eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, harika bir gol attı. 3-3 sona eren maçta Benzia'nın golü sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Halkbank Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Mert Matic, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali sonrası eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlenme teklifinde bulundu. İrem Yaman'ın teklifi kabul etmesiyle çift mutluluklarını kutladı.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Ali Koç önderliğinde camianın önde gelen isimleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Organizasyona başkan adayı Sadettin Saran, eski yöneticiler ve Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik de katıldı. Yönetim kurulu, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısı için fikir alışverişinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenerek şampiyon olan Halkbank için tebrik mesajı yayımladı. Bak, tebrik mesajında Halkbank'ı canıgönülden tebrik ederken, aynı zamanda Arkas Spor takımını da kutladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 78-75 yenerek seriyi 2-1 kazandı. İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yoğun itirazları nedeniyle diskalifiye edildi.
Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank, finalde Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Halkbank takımının oyuncusu Nimir Abdel-Aziz, finalin en değerli oyuncusu seçildi. Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.
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