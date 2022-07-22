Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu! - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!

22.07.2022 21:52

Beşiktaş, başarılı futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FRANKFURT'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Siyah-Beyazlı kulüp, yaklaşık 1 ay önce Rıdvan için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamıştı. Alman ekibi ile ödeme planı konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine transfer gerçekleşmemişti.

GEÇEN SEZON 33 MAÇA ÇIKTI

Sol bek oyuncusu Rıdvan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş adına çıktığı 33 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını KAP'a bildirdi Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını KAP'a bildirdi Beşiktaş: 'Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' Beşiktaş: 'Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'
Kaynak: AA

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
19:46 Mersin'de korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi feci şekilde can verdi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:42 İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 22:27:49. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement