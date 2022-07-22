Siyah-Beyazlı kulüp, yaklaşık 1 ay önce Rıdvan için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamıştı. Alman ekibi ile ödeme planı konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine transfer gerçekleşmemişti.

Kaynak: AA

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu! - Son Dakika

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