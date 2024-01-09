Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında 4 değişiklik yaptı

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Serdar Topraktepe, Rize deplasmanında Necip Uysal'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Muleka'nın yerine Cenk Tosun, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş'a görev verdi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar, Rize'de yer almadı.

Sarı kart cezalısı Salih Uçan'ın yanı sıra Necip Uysal da kadroda yer almazken, Emrecan Terzi ve Muleka 21 kişilik kadroya alındı.

Fernando Santos maçı tribünden izledi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün uçakla Rize- Artvin Havalimanına geldi.

Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.

Çaykur Rizespor'da değişiklik yok

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, siyah-beyazlı takım karşısında geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında görev verdiği 11'de değişiklik yapmadı.

Yeşil-mavili yöneticiler karşılaşma öncesi Beşiktaş yöneticilerine forma ve atmaca heykeli hediye etti.