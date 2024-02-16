Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda ikinci maçına çıkacak - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda ikinci maçına çıkacak

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası\'nda ikinci maçına çıkacak

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Macaristan temsilcisi FTC-Green Collect ile karşılaşacak. İstanbul'daki ilk maçı kaybeden Beşiktaş, çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

16.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:36
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Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi FTC-Green Collect ile karşılaşacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Elek Gyula Arena'da yapılacak maç, TSİ 16.00'da başlayacak. Müsabakada Rumen hakemler Bogdan Nicolae Stark ile Romeo Mihai Stefan görev yapacak.

İstanbul'daki ilk maçı 34-32 kaybeden siyah-beyazlı takım, çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda ikinci maçına çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda ikinci maçına çıkacak - Son Dakika
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