Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon oldu

Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup ederek şampiyon oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk yarıyı önde tamamlayan Beşiktaş, çekişmeli geçen ikinci devrede son saniyede bulduğu sayıyla galip ayrıldı ve final turunda durumu 3-0'a getirerek üst üste ikinci, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etti.

25.05.2024 18:59
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Serdivan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 18-15 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci devrede son saniyede bulduğu sayıyla öne geçen Beşiktaş, karşılaşmadan 34-33 galip ayrılarak final turunda durumu 3-0'a getirdi ve üst üste ikinci, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

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