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Beşiktaş: "Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle Alanyaspor maçına devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in... - Son Dakika
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Beşiktaş: "Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle Alanyaspor maçına devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in...

Beşiktaş: "Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle Alanyaspor maçına devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.

Beşiktaş: "Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle Alanyaspor maçına devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain\'in...
22.12.2023 - 12:35,
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Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in, Alanyaspor müsabakasında aldığı darbe sonrası uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Alex Oxlade Chamberlain, Beşiktaş, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş: 'Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle Alanyaspor maçına devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in... - Son Dakika


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