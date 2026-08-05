Beşiktaş, Salah transferinden vazgeçti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor ile anlaşmaya varan Muhammed Salah'ın transferinden kendilerinin vazgeçtiğini söyledi. Adalı, "Bazı şeyler ilk önce Beşiktaş'ın yapısına sonra da benim yapıma uymadı. Biz daha işin başındayken birtakım rakamlara takılıp, oyuncunun yetkilileriyle bugüne kadar hiç muhatap olmadığım bir şekilde muhatap olduktan sonra vazgeçtik" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini rafa kaldırdığı ve Trabzonspor ile anlaşmaya varan Muhammed Salah üzerinden kendisi ve yönetimine yapılan eleştirileri üzüntüyle karşıladığını söyledi. Serdal Adalı, "Bu transferi biz istemedik. Bu oyuncuyu biz almadık. 'Beşiktaş transfer çalımı yedi' diyorlar. Önder hoca bir basın toplantısı yaptı. Bu konuyu çok net şekilde izah etti. Bir kibarlık yaptı 'şimdilik' diye de hepiniz de ona takılmışsınız. O da futbolcunun bundan önceki kariyeri ve kendine olan kibarlığıyla samimi olarak 'şimdilik' dedi. Yoksa o gün de diyebilirdi 'Biz masadan kalktık. Bundan sonra yokuz' diye. Dün akşamdan beri seyrediyorum, bir böyle sanki biz masadaydık da birileri gelmiş bu futbolcuyu transfer etmiş havası oluşturuluyor. Bunu açıkçası üzülerek seyrediyorum. Camiam çok iyi bilsin, taraftarımız da çok iyi bilsin" ifadelerini kullandı.

"Sezon başında ne planladıysak kontrollü şekilde devam ediyoruz"

Siyah-beyazlı takımın mevcut kadrosunun çok iyi olduğuna inandığını vurgulayan Başkan Serdal Adalı, "Bugüne kadar tarihinde, benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden hiç kimse ne bir futbolcu alabildi ne böyle bir şey yaptı. Zaten Trabzonspor camiasıyla da hiçbir böyle bir şeyimiz olmaz. Gayet iyi ilişkilerimiz var. Biz sezon başında ne planladıysak, ne programladıysak kontrollü şekilde transferlere devam ediyoruz. Yaptığımız transferler de ortada. 6 kişi geldi. Trossard önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak. Yapacağımız transferler var. Bunlar da önümüzdeki haftadan sonra gelecek. Bu işler sahada belli olur. Ben bu tip transferleri çok yaptım. Bunun eğlencesi üç gün sürer, beş gün sürer. İki hafta sonra ne zamanki sahaya çıktık, sahada her şey belli olur. Ben çok iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Camiamız da taraftarımız da buna inansın. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Trossard'ın lisansı ile ilgili sıkıntı dün akşam halloldu"

Geçtiğimiz pazartesi günü antrenmanlara başlayan yeni transfer Leandro Trossard'ın lisans durumu hakkında gelen bir soruyu da siyah-beyazlıların başkanı, şöyle cevaplandırdı:

"Lisansla ilgili sıkıntı dün akşam halloldu. İngiltere'den onay bekliyorlar saat farkından dolayı. Bugün de özellikle hoca bıraktı idmanlarına burada devam etsin diye. İnşallah ikinci maçta oynayacak duruma gelir. Hiç kimse moralini bozmasın, üzülmesin. Nihayetinde biz alamadığımız değil, almadığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı olur."

"Vlahovic için çalışıyoruz"

Bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için çalışmaların devam ettiğini de aktaran Adalı, "Transferini yaptığımız futbolcu (Trossard) dün geldi. Biz sezona erken başladık. Herkes erken başlamıyor. Herkesin tatili var, süresi var" dedi.

Serdal Adalı, İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz ile ilgili hiçbir girişimlerinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

"Ne planımızda ne programımızda vardı"

Başkan Serdal Adalı, Mohamed Salah'ın transfer sürecinin planlanan programın dışında geliştiğine dikkat çekti. Adalı, "Kimsenin bir hatası yok. Herkes bir Trossard'ın imza töreninde yüz ifademden yola çıkarak bir şeyler yazıp çizdi. 'Ben tanırım, ben anlarım' dedi. Samimi söylüyorum, orada gülümsediğim anda taraftarın ne dediğini, ne bağırdığını duymamıştım. Sonradan öğrendim. Yüz ifademden bir transfer oldu diye allandı pullandı. Geldi, geliyor, forması yapıldı, uçak ayarlandı. Ne planımızda ne programımızda vardı. O plana, programa uydurmak için de belli bir süre gerekti. Önder hocanın da 12 gün sonra haberi oldu" cümlelerine yer verdi.

"Bazı şeyler ilk önce Beşiktaş'ın yapısına sonra da benim yapıma uymadı"

Salah ile yapılan görüşmelerde özellikle oyuncunun yetkilileriyle normalin dışında muhatap olmak zorunda kaldığını belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Planladığımız, programladığımız gibi biz transfer sezonunu geçiriyoruz. Allah'a çok şükür bugüne kadar da o planlayıp programladığımız şeyde aksayan bir nokta yok. Beni tanırsınız, öyle üçe beşe bir şeylerden vazgeçmem. Bazı şeyler ilk önce Beşiktaş'ın yapısına sonra da benim yapıma uymadı. Biz daha işin başındayken birtakım rakamlara takılıp, oyuncunun yetkilileriyle bugüne kadar hiç muhatap olmadığım bir şekilde muhatap olduktan sonra vazgeçtik. Bence iyi oldu. Hayırlı olsun. İnşallah başarılı olur. Zamanı gelince bazı şeyler çok daha net ortaya çıkar. O zaman da insanlar ne demek istediğimi, niye bu transferin olmadığını çok iyi anlar" değerlendirmesinde bulundu.

Serdal Adalı, ayrıca 23 yaş altı yabancı kontenjanı için de birkaç alternatiflerinin bulunduğunu ve transfer gerçekleştireceklerini söyledi.