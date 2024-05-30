Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı

Beşiktaş, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Kulübün asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, yaptıkları görüşmede 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Salih Uçan, birkaç gün içinde Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacak.

30.05.2024 21:09
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Beşiktaş, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Kulübün asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, yaptıkları görüşmede 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Deneyimli futbolcunun birkaç gün içinde Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonun ilk anlaşmasını Salih ile yaptık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Salih Uçan, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 8 gole imza attı. Salih, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında RAMS Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika

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