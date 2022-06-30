Beşiktaş salonda çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael 'in yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve denge çalışmasıydı. Futbolcular, istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Kaynak: İHA

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