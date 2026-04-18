Trendyol Süper Lig 30. hafta maçında yarın Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, Samsun'a geldi.
İstanbul'dan uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşma, yarın saat 17.00'de başlayacak.
