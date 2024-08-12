Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

- Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
SAMSUN - Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası sol çaprazında topa buluşan Masuaku'nun vuruşu direğin solundan az farkla auta gitti.
59. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Bola'nun şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
65. dakikada Holse'nin içeri çevirdiği topta Marius'un volesi üstten auta çıktı.
77. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşa kafasıyla dokunan Drongelen'in şutunu kaleci Mert güçlükle kurtardı.
85. dakikada Dimata'nın ayağını uzatan Ercan'ın şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.
90+4. dakikada defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Gedson'un şutunda top direğin sağından az fakla auta çıktı.
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka (Bedirhan dk. 86), Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Kingsley Schindler (Dimata dk.62), Oliver Ntcham, Carlo Holse (Soner A. dk. 74), Arbnor Muja (Laura dk. 62), Marius Mouandilmadji (Ercan dk. 74)
Yedekler: Halil, Celil, Muhammet, Soner Gönül, Haluk
Teknik Direktör: Thomas Reis
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista (Necip dk. 46), Omar Colley, Arhur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica (Onur dk. 89), Rafa Silva (Emirhan dk. 79), Semih Kılıçsoy (Onana dk. 71), Ciro Immobile (Muleka dk. 79)
Yedekler: Ersin, Salih, Demir, Muci, Mustafa
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Goller: Rafa Silva (dk. 31), Paulista (dk.
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