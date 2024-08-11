Beşiktaş, Samsunspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Samsunspor'u mağlup etti

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in ilk maçında Samsunspor karşısında Galatasaray'ı yendiği kadroyu sahaya sürdü. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise ilk resmi maçına çıktı.

11.08.2024 22:36
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri ilk 11'i sahaya sürdü.

Samsunspor'a karşı Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adam, Galatasaray'ı farklı yenen kadroyu Samsunspor karşısında da korudu.

Karşılaşmaya kalede Mert Günok ile başlayan van Bronckhorst, savunma dörtlüsünü Masuaku, Colley, Paulista ve Svensson ile kurdu. Orta sahada Al Musrati, Rafa Silva, Fernandes'e görev veren Hollandalı teknik adam kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Rashica'yı, gol yollarında ise Ciro Immobile'ye görev verdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yeni transferler Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk kez Süper Lig'de sahaya çıktı.

Samsunspor Teknik Direktörü Reis'in ilk resmi maçı

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçı ile birlikte ilk kez takımın başında resmi bir karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli teknik direktör ilk 11'de kalede Okan Kocuk'u, savunmada ise Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Bola'yı dörtlüsünü oynattı. Orta sahada Benasser, Ntcham, Holse görev veren Alman teknik adam, kanatlarda Muja ve Schinler'e, gol yollarında ise Moundilmadji'ye güvendi.

Karşılaşmayı 33 bin 919 kişilik Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 27 bin biletli seyirci takip etti.

Kaynak: AA

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