Beşiktaş Kulübü, Omar Colley'in PAOK'a transfer olduğunu açıkladı

Spor

Beşiktaş Kulübü, Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley'in Yunanistan temsilcisi PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre PAOK, şirketimize şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir." denildi.

Şubat 2024'te siyah-beyazlı takıma katılan 31 yaşındaki stoper, yaklaşık 1,5 sezonda 46 resmi maça çıkıp 8 kez fileleri havalandırdı.