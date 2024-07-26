Beşiktaş, sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışmaları yaptı. Salih Uçan, Bandırmaspor maçında aldığı darbe nedeniyle antrenmana katılmadı. Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

26.07.2024 10:47
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Siyah beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 15 dakikası basına açık antrenmanı, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başladı.

İdmanda iki gruba ayrılan futbolcular basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.

Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçında kafasına darbe alan Salih Uçan antrenmana katılmadı. Gençlerbirliği ile yarın oynanacak hazırlık müsabakasında tecrübeli oyuncunun forma giymesi beklenmiyor.

Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov, 2 günlük aranın ardından bugünkü idmanda takımla çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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