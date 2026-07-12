Beşiktaş Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, tam sahada top kapma ve taktiksel çalışmalarından ardından tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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