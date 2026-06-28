Beşiktaş Sezona Start Verdi

BEŞİKTAŞ, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Bu sabah performans testinden geçen futbolcular, ilk saha çalışmasına takım toplantısı ve kısa kondisyon koşularıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, tek pas ve top kapma çalışması yaptı. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da çalışmalara aktif olarak katıldığı görüldü. Antrenmanın ikinci bölümü ise taktik çalışmalarla tamamlandı.

İzinli olan Orkun, Murillo, Oh, Ndidi, Uduokhai, Olaitan ile Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselen Agbadou antrenmana katılmadı. Ndidi, Uduokhai ve Olaitan'ın birkaç gün içinde takıma dahil olacağı belirtildi.

Öte yandan, kadroda düşünülmeyen Al Musrati, Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç'un antrenmanlarda yer almayacağı açıklandı.