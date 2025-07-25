UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 30 dakika çalışan siyah-beyazlı ekip, yenileme ve esneme çalışmaları yaptı.
Beşiktaşlı futbolcular, yarın yapacakları iznin ardından pazar günü çift idmanla Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Shakhtar Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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