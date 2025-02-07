Beşiktaş, Sivas Maçına Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde kondisyon, kuvvet ve taktik çalıştı.
Beşiktaş, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.
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