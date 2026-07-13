Beşiktaş Slovakya Kampını Tamamlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Slovakya Kampını Tamamlıyor

Beşiktaş Slovakya Kampını Tamamlıyor
13.07.2026 10:35
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Beşiktaş, Slovakya'da 2 hazırlık maçı ile kampını sona erdirecek. İlk maç Dinamo Malzenice ile.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı yarın oynayacağı 2 hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, günün ilk maçında TSİ 12.00'de Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak. Basına kapalı yapılacak müsabaka, Beşiktaş'ın konakladığı X-BIONIC SPHERE'de oynanacak.

Beşiktaş, TSİ 18.30'da ise Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, bu müsabakaların ardından Slovakya kampını noktalayacak.

1 Temmuz'da Slovakya'ya gelen Beşiktaş'ın 14 günlük yurt dışı kampının, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle son bulması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takım, daha sonra Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçına İstanbul'da hazırlanacak.

Kaynak: AA

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