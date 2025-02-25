Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bilen siyah beyazlılar, 3'te 3 yaparak grubunu lider bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Öte yandan Kara Kartal, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışla dikkat çekti.
Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Solskjaer ile tüm kulvarlarda oynadığı 8. maçını geride bıraktı. Bu süreçte 6 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, 1 mağlubiyetve 1 beraberlik aldı. Norveçli çalıştırıcının takımı, bu 8 maçta 16 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.
Beşiktaş'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;
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