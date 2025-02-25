Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yapan ve adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir ivme yakaladı. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. Kara Kartal, söz konusu süreçte 16 gol atarken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

25.02.2025 18:15
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bilen siyah beyazlılar, 3'te 3 yaparak grubunu lider bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Öte yandan Kara Kartal, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışla dikkat çekti.

8 MAÇTA 6 GALİBİYET

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Solskjaer ile tüm kulvarlarda oynadığı 8. maçını geride bıraktı. Bu süreçte 6 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, 1 mağlubiyetve 1 beraberlik aldı. Norveçli çalıştırıcının takımı, bu 8 maçta 16 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

SOLSKJAER İLE ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • AlexArda:
    neden 8 ve 6 admin ahahahahahahaa 6s ile 8taşa mesaj mı bu ahahahhahha 23 10 Yanıtla
  • AlexArda:
    Ersin ne sövdü ya ahahahahaahahhaaa hepsi oe ferat ve çelike gitsin ahahahaha 11 2 Yanıtla
  • AlexArda:
    6 ve 8 topla ne eder? 14. hangi aydayız? şubat. ne etti? 14 şubat. sevgililer gününüz kutlu olsun TOPuTOPoelar feratla çelik haahahahaha 6 3 Yanıtla
  • Casper:
    Helal Olsun Kartalım Yavaş Yavaş Geliyoruz.. Şike bahçe yee ve Galatasaraya Kycagiz 2 5 Yanıtla
  • Casper:
    Gavatsaraya koyacağız 5-0 yendiğimiz gibi Sîkebahçeye benzemeyiz biz 0 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    casper en biz koyduk yine koyacağız , küçük mahalle takımına 8TAŞgavata 0 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasarayın bileğini bükecek yiğit yokmu bu ligde? Seçtiğiniz yabancı hakemi getirin. 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ CASPER 23 PUAN KOYMUŞUZ YUVANIZA SICACIK, DARACIK 0 1 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    birde şampiyon oluyormu ha gayret 0 0 Yanıtla
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