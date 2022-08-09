Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürdü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürdü

09.08.2022 21:13
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. 4 gruba ayrılan oyuncular, saha içinde çeşitli yarışmalar yaparak günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürdü - Son Dakika
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