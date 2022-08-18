Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

18.08.2022 17:31
Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien İsmael yönetimindeki günün ilk idmanında kondisyon ve taktik çalışan Siyah-beyazlılar, akşam idmanını salonda gerçekleştirdi. Futbolcular salondaki idmanda denge ve kuvvet çalışması yaptı.Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika
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