Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien İsmael yönetimindeki günün ilk idmanında kondisyon ve taktik çalışan Siyah-beyazlılar, akşam idmanını salonda gerçekleştirdi. Futbolcular salondaki idmanda denge ve kuvvet çalışması yaptı.Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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