Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular salonda çalıştı. Futbolcular, hazırlanan parkurda üç grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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