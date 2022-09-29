Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

29.09.2022 15:05
Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan ve pas idmanıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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