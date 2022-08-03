Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 40 dakika süren idmanda futbolcular, iki grup halinde değişmeli olarak kuvvet, denge ve esneklik çalışmaları üzerinde durdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki salonda gerçekleştirdiği antrenmanda denge ve kuvvet çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş salonda çalıştı - Son Dakika

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