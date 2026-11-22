Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'dan 4-2 galip ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 4-2 yenildi. Vlahovic'in iki golüyle 2-0 öne geçen Beşiktaş, Konyaspor'un beraberliğe ulaşmasına rağmen Trossard ve Cerny'in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Ahmet (Dk. 66 Andzouana), Uğurcan, Arif, Masuaku, Toth (Dk. 89 Gonçalves), Melih (Dk. 80 Enis Bardhi), Deniz, Muleka, Dompe, Enis Destan (Dk. 80 Mostafa Mohamed)
BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou (Dk. 88 Yasin), Djalo, Rıdvan, Salih, Poku (Dk. 88 Ümit), Olaitan (Dk. 66 Miretti), Ndidi (Dk. 79 Cerny), Trossard, Vlahovic (Dk. 88 Hyeon-Gyu Oh)
GOLLER: Dk. 41 Dompe, Dk. 62 Enis Destan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 10 ve Dk. 34 Vlahovic, Dk. 79 Trossard, Dk. 90+2 Cerny (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Deniz (TÜMOSAN Konyaspor), Miretti, Salih, Murillo (Beşiktaş)
Süper Lig'in 12'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.
10'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Murillo'nun derin pasında ceza sahası içinde Ndidi, topu önünde buldu. Ndidi'nin geriye pasında Vlahovic'in şutu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Vlahovic'in ikinci şut denemesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
19'uncu dakikada Dompe'nin ceza sahası sol çapraz köşe çizgi önünden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
27'nci dakikada Dompe'nin sol taraftan ortasında ceza sahasında Muleka'nın kafa vuruşunda top kaleci Nübel'de kaldı.
34'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Ndidi'nin pasında topla ceza sahasına giren Vlahovic'in şutunda meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu: 0-2.
38'inci dakikada Deniz'in ceza sahası yayından şutunda top kaleci Nübel'de kaldı.
41'inci dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Deniz'in uzun pasında sol kanattan topla ceza sahasına giren Dompe, çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-2.
45+1'inci dakikada Deniz'in sol taraftan serbest vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Toth'un şutu üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
62'nci dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Deniz'in sağdan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
65'inci dakikada Trossard'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmadan seken topa Ndidi kafayla vurdu fakat meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
75'inci dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Vlahovic'in kafa vuruşunda Bahadır gole izin vermedi.
79'uncu dakikada Beşiktaş yeniden üstünlüğü yakaladı. Poku'nun pasında ceza yayında topu önünde bulan Trossard'ın şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-3.
90+2'nci dakikada sağdan Murillo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Cerny'in şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-4.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?