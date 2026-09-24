Beşiktaş'ta 13 yıl sonra EuroLeague'de Alimpijevic taraftardan destek istedi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 13 yıl sonra EuroLeague'de Alimpijevic taraftardan destek istedi

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Beşiktaş\'ta 13 yıl sonra EuroLeague\'de Alimpijevic taraftardan destek istedi
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Beşiktaş, EuroLeague'in ilk haftasında yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de Valencia Basket'i konuk edecek. 13 yıl sonra EuroLeague'de mücadele etmenin gururunu yaşayan Başantrenör Dusan Alimpijevic, taraftarların sezon boyunca takımın yanında olmasını istedi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, hem 13 yıl sonra tekrar Euroleague'de yer aldıkları hem de Avrupa'nın önemli takımlarıyla mücadele edecekleri için çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında yarın İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic, mücadele öncesinde düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın 13 yıl sonra Euroleague'de olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını aktararak sözlerine başlayan Alimpijevic, "Basketbolun zirvesi diyebileceğimiz bir yerde, harikulade bir konumdayız. Bu sezon yalnızca yarın Valencia için değil, sezon boyunca, yıl boyunca Real Madrid, Panathinaikos, Barcelona, Partizan gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerini burada misafir ediyor olacağız. Bu sebepten ötürü çok gururlu ve mutluyuz. Bununla birlikte burada var oluşumuz kulübümüzün 3 yıldır göstermiş olduğu yükselişin çok güzel, harikulade bir hediyesi. Bu sebeple çok mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızın sezon boyunca bizimle olmaları gerekiyor"

Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarlara da seslenerek, şunları dile getirdi:

"Yalnızca bir Beşiktaş var, iki Beşiktaş değil. Öncelikle bunu hatırlamamız gerekiyor. Taraftarlarımızın iyi günde, kötü günde, sezon boyunca bizimle olmaları gerekiyor. Euroleague'de yeni bir takımız ve dediğim gibi yalnızca bir tane Beşiktaş var. Bu takımın, bu oyuncuların, bu organizasyonun, bu kulübün arkalarında durmaları gerekiyor. Geçen yıl Akatlar'da Eurocup'ta muazzam bir atmosfer yakalamıştık, doğru. Bunu bu yıl daha büyük bir salonda, daha büyük bir ligde, daha büyük bir atmosferde yapıyor olacağız. Dolayısıyla tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyor olacağız. Burada basketbolun zirvesi diyebileceğimiz kalite anlamında bir lig içerisinde yer alıyor olacağız. Daha büyük bir salonda, daha büyük bir atmosferde yine eminim Beşiktaş taraftarı büyüklüğünü, Avrupa'nın en büyük taraftarlarından biri olduğunu sezon boyunca gösterecektir."

Kendisinin de 8 yıl sonra Euroleague'de mücadele edecek olmasının hatırlatılması üzerine Dusan Alimpijevic, "Elbette 8 yıl çok uzunca bir süre ve 8 yılda yalnızca bizler değil, basketbol da çok değişim gösterdi. 8 yıl önceki benden bugüne farklılık olmadığını söylesem bu çok ahmakça olurdu. Her zeki insan gibi biz de tekamül etmeye, ilerlemeye devam ediyoruz. Yalnızca 8 yıl değil; geride kalan yıl, 3 yıl, 5 yıl sürekli olarak ileriye giden bir durumumuz var" değerlendirmesinde bulundu.

"Fiziksel anlamda sert oynamamız gerekiyor"

Alimpijevic, yeni bir takım olduklarını ancak yine de sert bir takım olmaları gerektiğine dikkat çekti. Sırp başantrenör, "Geride kalan yıllar boyunca bütün gücümüzü önemli ölçüde tribünden almış bir organizasyonuz. Takım kimyamızı çok besleyen bir tribünümüz var. Yalnızca onlar için '6. adam' demek yetmez; yerine göre 7, 8 ve 9. adam etkisi dahi oluşturan çok güçlü bir taraftarımız var ve tribün yine yarın bizleri ateşliyor olacaktır. Bununla birlikte oyun olarak da fiziksel anlamda sert oynamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ile oynadığımız maçta özellikle ikinci yarıda takım karakterimizi biraz daha ortaya koyabilmiştik. Elbette 9 yeni oyuncumuz var, zamana ihtiyacımız var ama sert savunma yapmak için, sert bir takım olmak için çok da bir zaman gerekmiyor. Bunu derhal yapabileceğimizi biliyoruz ve son maçın ikinci yarısında da biraz bunu görebildik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
BasketbolValenciaBeşiktaşSporSon Dakika

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