Beşiktaş'ta 4 Değişiklikle Alanyaspor Maçı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.

Serdar Topraktepe, Adana'da ilk 11'de tercih ettiği Masuaku, Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i yedeğe çekti, Tayyip Talha Sanuç ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Topraktepe, bu futbolcuların yerine Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi ve Gedson Fernandes'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Milot Rashica'nın yanı sıra kart cezalısı Tayyip Talha ve tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.

İyileşen Uduokhai, 4 müsabaka sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Felix Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da yapılan mücadelede sakatlanan 27 yaşındaki stoper, ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 karşılaşmada görev yapamamıştı.

Muçi, 6 maçın ardından ilk 11'e döndü

Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.

Gedson döndü, Zaynutdinov sol bekte görev aldı

Beşiktaş'ta kart cezasını tamamlayan Gedson Fernandes, ilk 11'deki yerini aldı.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Portekizli oyuncu, Adana Demirspor maçında görev yapamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Kazak oyuncu, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında da oyuna girmişti.

Taraftar maça ilgi göstermedi

Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı.

Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi.