Beşiktaş'ta 5 Değişiklik

15.05.2026 20:31
Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı maçta 6 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligin 33. haftasında oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ndidi, Cengiz Ünder, Asllani, Orkun Kökçü, Toure, Mustafa Hekimoğlu, ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaşta, Hyeon-gyu Oh sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Tiago Dijalo, Rıdvan Yılmaz, Junior Olaitan ve Vaclav Cerny, kulübede görev bekledi.

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Necip Uysal da kadroya alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor maçında sağlık sorunları nedeniyle forma giyemeyen Emirhan Topçu ise ilk 11'de görev yaptı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Salih Uçan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Dijalo, Devrim Şahin'i yedekler listesine yazdı.

Maçı kazanıp, ligi 8. bitirmek isteyen teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise sahaya, Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Mebude, Laçi, Mihaila, Sowe'dan oluşan 11 ile çıktı.

Yeşil-mavili ekipte Zeqiri ve Samet Akaydin, kadroya dahil edilmedi.

Taraftar

Çaykur Rizespor taraftarları, kulüp başkanı İbrahim Turgut'un fotoğrafının yer aldığı "Teşekkürler Başkan" yazılı poster açtı.

Yeşil-beyazlı futbolcular sahaya "Köklü geçmiş, güçlü gelecek Jandarma 187 yaşında" pankartıyla çıktı.

Maç öncesi Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Turgut sahaya inerek, taraftarı selamladı.

Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Sİyah-beyazlılar sahaya çıkarken "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende gelecek güvende" yazılı pankart taşıdı.

Kaynak: AA

